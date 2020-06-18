Ночной приезд полицейских к журналисту «Дождя» за информацией, размещенной на сайте телеканала, неприемлем – главред

Ночной приезд к журналисту «Дождя» Антону Баеву за информацией, размещенной на сайте телеканала, неприемлем. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко.

«Мы всегда готовы отвечать на все вопросы, но это можно сделать в дневное время, можно позвонить по телефону редакции, а не выдумывать какие-то странные схемы с непонятным Вячеславом, который звонит Баеву на мобильный, говорит, что приедет сейчас даст какую-то информацию. А на самом деле приезжают четыре сотрудника в штатском, которые в полпервого ночи уговаривают журналиста поехать давать пояснения. Из слов этих сотрудников полиции следовало, что им нужно с этим разобраться как можно скорее, но в любом случае то, как они это сделали, конечно, ни в какие ворота не лезет», — сказал он.

Т.Дзядко подчеркнул, что все показания, которые специальный корреспондент «Дождя» Антон Баев дал сотрудникам полиции, являются пересказом материалов, опубликованных на сайте телеканала «Дождь».

Сотрудники полиции минувшей ночью потребовали встречи с журналистом «Дождя» Антоном Баевым. Журналист является одним из автором расследования, в котором утверждается, что некие люди массово регистрируют московских пенсионеров без их ведома для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщает сам телеканал, в половине первого ночи к редакции канала пришли четверо неизвестных в штатском, которые представились полицейскими, и попросили А.Баева проехать с ними в отдел, позже приехали двое сотрудников в форме. После появления юриста «Дождя» журналист был опрошен в машине.