В Кремле не знакомы с инициативой Навального по поводу ежемесячных выплат ветеранам ВОВ в размере 200 тысяч рублей

В Кремле не знакомы с инициативой политика Алексея Навального по поводу ежемесячных выплат ветеранам ВОВ в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, к сожалению у нас не было такой возможности», — сказал он.