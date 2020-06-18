Медики разрабатывает меры предосторожности для зарубежных гостей на параде Победы – Песков

Медики разрабатывает меры предосторожности для зарубежных гостей на параде Победы. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Наши специалисты, медики находятся в контакте с их визави из стран, которые будут представлены на параде. Они отрабатывают все необходимые меры для этого таким образом, естественно, чтобы это не мешало осуществлению визитов», — сказал он.

Д.Песков добавил, что ему пока неизвестно, будут ли гости носить во время наблюдения за парадом маски и перчатки.

«Будут выполнены те меры, которые медики соответствующих стран посчитают необходимыми для соблюдения предосторожностей», — подчеркнул он.