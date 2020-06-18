Банкира Виктора Бабарико, потенциального соперника Лукашенко на выборах президента, задержали и доставили на допрос

Банкира Виктора Бабарико, потенциального соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, задержали и доставили на допрос, в его доме проходит обыск, — передает агентство Спутник-Беларусь.

Бабарико и его сына допрашивают по делу о неуплате налогов в Белгазпромбанке.

Дело было возбуждено после того, как Бабарико объявил о намерении участвовать в выборах. Он возглавлял Белгазпромбанк в течение 20 лет и ушел с поста в мае, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании.