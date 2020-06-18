Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции. Назарбаеву 79 лет. Он сложил с себя полномочия в марте 2019 года и сейчас занимает пожизненный пост первого президента с широкими полномочиями.