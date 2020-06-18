Роспотребнадзора: Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень быстро

Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень быстро, заболевших в пять раз меньше чем две недели назад, — утверждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что сейчас большая часть заболевших в регионах.

По состоянию на сегодняшнее утро, в России выявлено 7790 новых случаев коронавирусной инфекции, чуть меньше, чем вчера. За сутки умерли еще 182 пациента, — сообщает оперативный штаб.

В Москве за сутки заразились 1040 человек. Две недели назад в столице было 1842 случая заражения.