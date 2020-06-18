ВОЗ: Проведение парадов Победы, а также голосование по поправкам в Конституцию, влекут за собой определенные риски

Проведение парадов Победы во многих городах России 24 июня, а также голосование по поправкам в Конституцию 1 июля, влекут за собой определенные риски. Об этом предупредила представитель ВОЗ Катрин Смолвуд. По ее словам, организация предлагает методы оценки уровня рисков для принятия решения о том, проводить массовые мероприятия, отложить или вовсе отменить его.

При этом Смолвуд подчеркнула, что окончательное решение за организаторами. ВОЗ может только давать рекомендации.