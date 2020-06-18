В убийстве выходца из Чечни в Берлине обвинен россиянин — Генпрокуратура ФРГ

Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России, задержанного по громкому делу об убийстве в берлинском районе Тиргартен, сообщила пресс-служба ведомства.

«Генпрокуратура 18 июня 2020 года в сенате по охране государства камерного суда Берлина выдвинула обвинение против российского гражданина Вадима К., известного как Вадим С.», — говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры, поступившем в «Интерфакс».

Мужчина подозревается в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.

Летом 2019 года в Берлине был убит Зелимхан Хангошвили, участник вооруженного конфликта в Чечне. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.