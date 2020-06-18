Дональд Трамп обвинил своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона в разглашении секретных данных. Поводом для этого стала подготовка к выпуску мемуаров чиновника, в которых тот описал работу президентской администрации.

Джон Болтон, которого еще пару лет назад Трамп считал своим близким соратником, окончательно рассорился с властями – теперь президент обвиняет его в нарушении закона. В эфире телеканала Fox News глава Белого дома заявил, что у экс-советника по нацбезопасности не было разрешения на публикацию секретных сведений. О какой именно информации идет речь, Трамп не пояснил.

Мемуары Болтона, ставшие причиной скандала, еще не вышли, и президентская администрация пытается не допустить публикацию книги и попадания в магазины уже напечатанного тиража. Самому же экс-чиновнику могут быть предъявлены уголовные обвинения.

Между тем, New York Times, Washington Post и Wall Street Journal уже опубликовали некоторые отрывки из книги, которая называется «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома». В частности, Болтон пишет о том, как Трамп спрашивал у подчиненных, входит ли Финляндия в состав России. Также, по утверждению экс-советника, американский президент не знал, что Великобритания обладает ядерным оружием.

На этой неделе американский Минюст подал официальный иск, заявив, что выпуск мемуаров должен быть отложен, а рукопись нужно проверить на содержание секретных сведений. Тем не менее, пока ожидается, что книга поступит в продажу 23 июня.