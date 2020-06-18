Обыски проходят в доме участника президентской кампании в Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом сообщили в его предвыборном штабе.

Ранее сегодня сообщалось о том, что сам политик перестал выходить на связь после того, как отвез собранные в свою поддержку подписи в избирательную комиссию. Позже государственное Агентство теленовостей сообщило. что Бабарико и его сын Эдуард доставлены на допрос по делу о Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял до прошлого месяца.

Расследование ведется по статьям о выводе денег и уклонении от уплаты налогов.