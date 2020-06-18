Французская прокуратура требует 4-летнего срока заключения для бывшего президента ВФЛА

Французская прокуратура требует 4-летнего срока заключения для бывшего президента всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.

Обвинение считает, что Балахничев участвовал в коррупционной схеме, которая работала на самом высоком уровне в международной федерации легкой атлетики. Положительные пробы российских легкоатлетов скрывались, за что глава федерации Ламин Диак получал взятки. Сам он пояснил, что пошел на это, чтобы не сорвать спонсорские сделки , в том числе с российскими компаниями, что несомненно бы случилось, если бы разгорелся скандал. В итоге, наказание по отношению к российской легкой атлетике было отсрочено. Кстати, для Диака обвинение требует тех же четыре лет и штрафа в полмиллиона долларов, тогда как Балахничев выплатит в случае соотвествующего решения судя почти 2 миллиона. Сам он считает дело политизированным. Он рассказал, что его допрашивали как свидетеля и даже не вызвали на процесс, поэтом пояснить появление обвинений он не может.



Кроме того, французская прокуратура требует двухлетнего заключения и штрафа в 100 тысяч долларов для тренера сборной России Александра Мельникова.