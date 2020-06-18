Росздравнадзор подтвердил, что в России с начала эпидемии из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

О том, что в стране высокая смертность врачей, ранее писали СМИ, а в Минздраве называли цифру в пять раз меньше.

Около полутысячи сотрудников медучреждений, работавших с инфицированными пациентами, заразились от них корнавирусом и скончались. Эту цифру назвала глава Росздравнадзора Алла Самойлова на онлайн конференции на тему безопасности медработников. Она отметила, что страна не была в полной мере готова к эпидемии, и поначалу, цитата, «были замечания, были какие-то недочеты». Речь идет о жалобах на дефицит средств индивидуальной защиты для медиков. Но сейчас, утверждает Самойлова, таких сообщений почти нет, «выстроено все более-менее планомерно». Напомню, что по официальной статистике, всего от коронавируса в России скончались более 7,5 тысяч человек, если верить этим данным, то каждый 15 умерший от инфекции — медик. При этом в конце мая Минздрав утверждал, что летальных случаев среди медработников всего около сотни. Коллеги и близкие скончавшихся врачей в рамках мемориального проекта «Список памяти» насчитали почти 450. Издание «Медиазона» в мае писало, что в стране смертность среди медиков оказалась в среднем в 16 раз выше, чем в государствах с сопоставимыми масштабами эпидемии.

Всего в России выявлено более 560 тысяч заражений. По этому показателю страна занимает третье место в мире после США и Бразилии.