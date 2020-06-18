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Эксклюзив Эха 12:35, 18 июня 2020

Кампания по подготовке и организации голосования не позволяет гражданам свободно сформировать свою позицию – «Голос»

Кампания по подготовке и организации голосования по поправкам в Конституцию не позволяет гражданам свободно сформировать свою позицию. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц.
«Если процедуры не позволяют гражданам свободно сформировать свою волю, если они не видят дискуссии относительно желания голосовать «за» или «против», не видят аргументации, то они не могут свободно сформировать свою волю. Если на них оказывается давление со стороны работодателей, лиц, которые имеют для них определенную власть, то они также не могут голосовать свободно. Если сюда еще добавить непрозрачность процедур, которые предусмотрены на этом голосовании, то проявить реальную волю на наш взгляд невозможно. Таким образом, День голосования приобретает чисто формальный вид, который не будет реально отражать то, как люди будут голосовать или же то, как они реально могли бы проголосовать, если бы кампания этого голосования проходила в свободных условиях», — сказал он.
Г.Мелконьянц добавил, что действия ЦИК оказывают давление на граждан.
«Государственные органы избирательной комиссии занимают определенную сторону по вопросу, поставленному на голосование. Они искажают информационное пространство и оказывают незаконное воздействие на граждан, которые будут участвовать в этом голосовании», — заключил он.
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно также будет проходить в течение недели, начиная с 25 июня.



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