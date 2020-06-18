Потребление мобильного интернета в России с начала года выросло в полтора раза. По итогам первого квартала объем данных, который был передан в сотовых сетях, достиг почти миллиарда гигабайт. Как отмечает газета Ведомости, это новый рекорд для российских пользователей мобильного интернета.

Рост популярности этого сегмента связывают с развитием онлайн-сервисов и интересом пользователей к высококачественному видео.