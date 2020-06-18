Российский рынок лекарств за первые четыре месяца этого года вырос на 12%. Аналитики считают главной причиной вспышку коронавирусной инфекции. Расходы россиян на препараты с начала года, как пишет газета «Коммерсантъ», выросли в среднем до двух с половиной тысяч рублей.

Для фармацевтических компаний пандемия обернулась также изменением профильного законодательства. При этом далеко не все нововведения сами участники рынка оценивают положительно, – добавляет издание.