Генпрокуратура: Самые коррумпированные регионы — Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельск, Брянск и Магадан

Самыми коррумпированными российскими регионами, по данным генпрокуратуры, оказались Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская и Магаданская области.

Меньше всего случаев взяточничества ведомство зафиксировало в Ингушетии, Хакасии, на Алтае, а также в Вологодской, Московской и Мурманской областях.

В то же время, говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова, второй год подряд в России растет число коррупционных преступлений. Сильнее всего в сфере госзакупок. За прошлый год у чиновников изъяли имущества, которое не подтверждено их доходами, на сумму более 20 миллиардов рублей – это примерно в 70 раз больше чем в 2018 году.