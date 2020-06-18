Общественный штаб не зафиксировал принуждений к регистрации для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Как сказал глава штаба Илья Массух, замечено лишь назойливое информирование со стороны работодателей. По его словам, это было сделано для того, чтобы люди не контактировали лишний раз друг с другом на фоне пандемии коронавируса. Штаб провел разъяснительные работы.

В прессе ранее появлялись сообщения, где утверждалось, что бюджетников и работников некоторых компаний якобы вынуждали зарегистрироваться для онлайн-голосования по Конституции.