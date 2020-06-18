Кандидат в президенты Белоруссии Бабарико и его сын по-прежнему не выходят на связь – представитель штаба

Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард по-прежнему не выходят на связь. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико.

«Мы собрали 425 тысяч подписей, и Эдуард и Виктор ехали сдавать очередную часть подписей. Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны. Департамент финансовых расследований, двери не открывает, комментариев не дает. Это все, что у нас есть на этот момент. Мы работаем дальше», — сказала она.

По информации местного Агентства теленовостей, кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бобарико находится сейчас на допросе в Комитете госконтроля республики. Согласно данным СМИ, В.Бобарико и его сына Эдуарда допрашивают по делу Белгазпромбанка. Ранее в самой кредитной организации прошли обыски, были задержаны несколько человек по делу о выводе средств и уклонении от уплаты налогов.