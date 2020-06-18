В Москве сегодня планируются масштабные перекрытия из-за репетиции парад Победы на Красной площади

Движение на ряде улиц для прохода военной техники закроют в столице во второй половине дня. Колонна начнет движение на северо-западе с временной площадки на улице Нижние Мнёвники, здесь уже с 17.30 заработают ограничения, будут также перекрыты шоссе по пути следования колонны в центр, отрезок Садового кольца, некоторые набережные и территория прилегающая к Красной площади. Ограничения будут сниматься по мере прохождения колонны. В ЦОДД предупреждают, что движение в Москве вечером будет сложным. Жителям столицы рекомендуют планировать маршрут заранее, не ехать в центр на автомобиле и пользоваться общественным транспортом. Такие же перекрытия действовали накануне. Из-за ограничений на десятках улиц в радиусе нескольких километров от маршрута прохода колонны возникли пробки. Загруженность столичных дорог вечером составила 9 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сегодня репетиция Парада Победы стартует в 22 часа. Генеральная репетиция состоится в Москве 20 июня.

Парад Победы пройдет 24 июня. Его перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса. В день празднования власти Москвы призвали людей оставаться дома.