Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико находится сейчас на допросе в Комитете госконтроля республики. Об этом сообщает местное Агентство теленовостей, Бабарико и его сына Эдуарда допрашивают по делу Белгазпромбанка.

В свою очередь, представитель предвыборного штаба Бабарико сказал, что у них такой информации нет.

Бабарико возглавлял банк до мая этого года. Ранее в самой кредитной организации прошли обыски, были задержаны несколько человек по делу о выводе средств и уклонении от уплаты налогов.