В России с начала эпидемии коронавируса скончались почти 500 медицинских работников. Такую цифру назвала глава службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Она признала, что страна изначально не была в полной мере готова к борьбе с инфекцией, в частности, не хватало средств индивидуальной защиты, — передает агентство ТАСС.

По официальным данным с начала пандемии в нашей стране зафиксировано более 560 тысяч случаев коронавируса. Более 7 с половиной тысяч человек скончались.