Российские школьники узнают результаты ЕГЭ до 15 августа, заверил врио главы Рособрнадзора

Чиновники рассчитывают, что экзамен удастся провести в срок.

Рособрнадзор пока не видит каких-либо тревожных сигналов о необходимости еще раз переносить ЕГЭ. Пока планируется, что экзамены начнутся примерно через две недели, рассказал врио главы ведомства Анзор Мусаев. Он также напомнил, что на ЕГЭ необязательно надевать маски и перчатки, как и сдавать тесты на коронавирус. При этом некоторые меры безопасности все-таки введут: так, выпускников с высокой температурой на экзамен пускать не будут.

Помимо этого, чиновник пообещал, что узнать результаты все смогут до 15 августа, передает агентство «Интерфакс». По его словам, в течение 10 дней вузы обработают эти данные и успеют провести отбор первокурсников.

Страх заразиться коронавирусом организаторы не будут считать уважительной причиной для пропуска ЕГЭ. Прийти на пересдачу смогут только те выпускники, у которых была веская причина отсутствия на первом экзамене – например, болезнь.

Расписание ЕГЭ окончательно утвердили накануне. Экзамены пройдут в июле, сдавать их будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.