Во время проведения самих экзаменов маски будут обязаны носить только организаторы, — рассказали сегодня в службе по надзору в сфере образования. Для школьников такого требования не вводится, однако эти правила могут установить сами регионы, — пояснили в руководстве Рособнадзора.
Там также рассказали, что в этом году не будет пересдачи ЕГЭ для тех, кто хочет улучшить собственные результаты.
Результаты единого госэкзамена выдадут выпускникам этом году до 15 августа
Во время проведения самих экзаменов маски будут обязаны носить только организаторы, — рассказали сегодня в службе по надзору в сфере образования. Для школьников такого требования не вводится, однако эти правила могут установить сами регионы, — пояснили в руководстве Рособнадзора.