Результаты единого госэкзамена выдадут выпускникам этом году до 15 августа

Во время проведения самих экзаменов маски будут обязаны носить только организаторы, — рассказали сегодня в службе по надзору в сфере образования. Для школьников такого требования не вводится, однако эти правила могут установить сами регионы, — пояснили в руководстве Рособнадзора.

Там также рассказали, что в этом году не будет пересдачи ЕГЭ для тех, кто хочет улучшить собственные результаты.