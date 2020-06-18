Десятки улиц Москвы этим вечером вновь перекроют из-за проведения репетиции парада Победы. Ограничения будут вводиться с половины шестого вечера по пути следования колонны военной техники из Крылатского, — рассказали в Центре организации дорожного движения.

Основные перекрытия начнутся в центре города с 10 вечера и будут действовать до окончания репетиции. Сам парад состоится в среду, 24 июня. До этого в субботу планируется дневная репетиция. В обоих случаях также предполагается ограничение движения транспорта.