Французская прокуратура попросила четыре года лишения свободы для бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Его обвиняют в получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов, передает агентство Франс-пресс.
Ранее сам Балахничев говорил агентству ТАСС, что находится в России и не собирается ее покидать.
Накануне французская прокуратура запросила четыре года тюрьмы для бывшего президента Международной Ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака.
Французская прокуратура попросила четыре года лишения свободы для бывшего руководителя ВФЛА
Французская прокуратура попросила четыре года лишения свободы для бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Его обвиняют в получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов, передает агентство Франс-пресс.