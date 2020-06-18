Французская прокуратура попросила четыре года лишения свободы для бывшего руководителя ВФЛА

Французская прокуратура попросила четыре года лишения свободы для бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Его обвиняют в получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов, передает агентство Франс-пресс.

Ранее сам Балахничев говорил агентству ТАСС, что находится в России и не собирается ее покидать.

Накануне французская прокуратура запросила четыре года тюрьмы для бывшего президента Международной Ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака.