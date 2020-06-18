Верховный суд России не принял один из исков, где оспаривается указ президента о голосовании поправкам к Конституции 1 июля. Заявление подавал гражданин России Геннадий Рудяк.

Кроме того, известно о том, что еще один иск был подан группой политиков и юристов, в том числе, депутатом Мосгордумы от КПРФ Евгением Ступиным.

Ранее Верховный суд уже отказал в удовлетворении еще одного иска, который оспаривает президентский указ о назначении даты голосования.