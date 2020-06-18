Движение по защите прав избирателей «Голос» считает, что голосование по поправкам к Конституции утратило легитимность. В докладе организации говорится, что кампания проводится в условиях пандемии коронавируса и это накладывает ограничение базовых прав и свобод, в том числе, свободы собраний, передвижения и плюрализма мнений.

Авторы доклада считают, что в отличие от выборов, необходимости проводить голосование в сложных эпидемиологических условиях не было.