В России от коронавируса скончались почти 500 медицинских работников. Об этом сказала глава федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

Эта цифра практически совпадает с данными интернет-сервиса «Список памяти», авторы которого вносят туда сведения о врачах, медсестрах и других работниках медицинских учреждений, которые стали жертвами инфекции. В списке сейчас почти 450 фамилий.