Правительство опровергает обсуждение увеличения подоходного налога для состоятельных россиян

О том, что чиновники вернулись к этому проекту, накануне писал журнал Forbes.

К теме повышения налога на доходы физических лиц высшее руководство возвращается ежегодно, но дальше отдельных заявлений высокопоставленных чиновников дело обычно не заходит. В этот раз правительству пришлось опровергнуть слухи, связанные с прогрессивной шкалой налогообложения. Этот вопрос не обсуждается, заявил пресс-секретарь Михаил Мишустина, который до правительства возглавлял налоговую службу.

В обществе растет спрос на социальную справедливость, поэтому чиновники и вернулись к теме повышения НДФЛ, писал вчера журнал Forbes. По данным издания, среди обсуждаемых вариантов — повышение налога до 15 процентов для тех, чей годовой доход превышает 2 или 3 миллиона рублей. В сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше.

В «Единой России» сегодня не исключили введения прогрессивной шкалы налогообложения. По словам Сергея Неверова, нужно будет обсуждать, с какой суммы можно вводить повышенный налог.