Проведение парада Победы и голосования вряд ли вызовет новую вспышку заболевания коронавирусом в Москве – врач

Проведение парада Победы и голосования по Конституции вряд ли вызовет новую вспышку заболевания коронавирусом в Москве. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный врач Первой градской больницы, кардиолог Алексей Свет.

«С учетом того, что все меры, тестирование соблюдается, не думаю, что это вызовет какие-то вспышки заболевания, мне так не кажется, мы, конечно, боимся, что так может быть, но ситуация в Москве сейчас однозначно идет в сторону улучшения», — сказал он.

А.Свет подчеркнул, что количество больных коронавирусом в возглавляемой им больнице в последнее время снижается.

«В моей конкретной Первой градской больнице понемножечку больных становятся меньше. Недели три назад их было 350 коек, из которых 72 койки реанимационные, сейчас порядка 242, из которых где-то 40 в интенсивной терапии. Можно сказать, что все это снижается», — заключил он.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить в течение недели, начиная с 25 июня. Парад Победы состоится на Красной площади 24 июня, на мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны.