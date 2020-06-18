К автору расследования «Дождя» о голосовании по поправкам Антону Баеву ночью приехали полицейские и люди в штатском. Как рассказал в эфире «Эха» сам Баев, проверку проводили до 3 часов ночи, а потом сотрудники полиции просто уехали

В расследовании Баев и его коллега Александра Шанталова утверждали, что москвичам предлагают за регистрацию одного аккаунта на mos.ru 75 рублей, за само голосование — 50 рублей. Паспортные данные московских пенсионеров без их ведома используют для регистрации на сайте электронного голосования, говорилось в материале.