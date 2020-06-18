Один из кандидатов на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, перестал выходить на связь. Этим утром он поехал сдавать подписи в Избирательную комиссию, после чего его телефон оказался недоступен, — рассказали в штабе политика.
Ранее сообщилось о том, что Бабарико вызвали на допрос в Департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии. В Белгазпромбанке, который кандидат возглавлял почти 20 лет, прошли обыски. Задержаны 15 человек. Расследование ведется по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Один из кандидатов на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, перестал выходить на связь
Один из кандидатов на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, перестал выходить на связь. Этим утром он поехал сдавать подписи в Избирательную комиссию, после чего его телефон оказался недоступен, — рассказали в штабе политика.