Один из кандидатов на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, перестал выходить на связь. Этим утром он поехал сдавать подписи в Избирательную комиссию, после чего его телефон оказался недоступен, — рассказали в штабе политика.

Ранее сообщилось о том, что Бабарико вызвали на допрос в Департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии. В Белгазпромбанке, который кандидат возглавлял почти 20 лет, прошли обыски. Задержаны 15 человек. Расследование ведется по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.