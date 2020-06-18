Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сдал положительный тест на коронавирус

Назарбаев находится на самоизоляции, после того, как анализы показали наличие вируса. Об этом сообщила пресс-служба первого президента Казахстана. Впрочем, никакого беспокойства нет. Лидер нации, как официально называют экс-главу страны, продолжает работать в удаленном режиме. При этом не уточняется, есть ли у Назарбаева какие-либо проявления КОВИД-19 или заболевание протекает бессимптомно. Назарбаев не первый на постсоветском пространстве среди высокопоставленных чиновников, которые заразились коронавирусом. В России от болезни уже вылечились премьер министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков. Между тем, в ближайшие выходные в Казахстане будут ужесточены карантинные меры.



За последние сутки коронавирус выявлен более, чем у трехсот граждан Казахстана.