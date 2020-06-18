Возможным источником токсичного бензола на МКС является очиститель воздуха в американском модуле

В управлении по аэронавтике США планируют установить там угольные фильтры, чтобы решить проблему. О повышенной концентрации бензола на станции «Роскосмос» сообщал в конце мая. Его уровень, по словам представителей госкорпорации, не превышает предельно допустимой нормы и не несет какой-либо угрозы экипажу. Однако впоследствии концентрация соединения возрастала.