Возможным источником токсичного бензола на МКС является очиститель воздуха в американском модуле

В управлении по аэронавтике США планируют установить там угольные фильтры, чтобы решить проблему. О повышенной концентрации бензола на станции «Роскосмос» сообщал в конце мая. Его уровень, по словам представителей госкорпорации, не превышает предельно допустимой нормы и не несет какой-либо угрозы экипажу. Однако впоследствии концентрация соединения возрастала.
2020-06-18T10:33:43+03:00
2020-06-18T10:33:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 18 июня 2020
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