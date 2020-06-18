Полицейскому в США может грозить пожизненный срок из-за нового случая гибели афроамериканца при задержании. Прокуратура предъявила Гарретту Рольфу 11 обвинений в рамках дела об убийстве в Атланте Рейшарда Брукса. Рольф вместе с напарником прибыли в минувшую пятницу на вызов из-за того, что машина, в которой спал 27-летний Брукс, перегородила часть площадки у кафе. Когда они пытались проверить афроамериканца на наличие алкоголя в крови, тот выхватил у одного из полицейских электрошокер и попытается сбежать. Рольф открыл огонь. В Атланте вспыхнули протесты, а президент США Дональд Трамп назвал смерть Рэйшарда Брукса «ужасной ситуацией». В то же время он предложил не сопротивляться полиции.