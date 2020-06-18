Шесть человек стали жертвами автомобильной аварии под Саранском. Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись. Одна из машин принадлежала службе такси.

Для Мордовии это крупнейшая за 20 лет авария по количеству жертв. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП, в том числе, с какой скоростью ехали машины.