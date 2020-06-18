Полиция опросила журналиста «Дождя» в связи с материалам о мошенничестве вокруг электронного голосования по поправкам

Специальный корреспондент телеканала «Дождь» Антон Баев был опрошен полицией в рамках проверки в связи с материалом о мошенническом создании аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сам журналист сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В полтретьего мы дали все объяснения с юристом нашего телеканала, они их приняли и, видимо, поехали, как они сказали, ловить злодеев, видимо, это было очень срочное дело. Я не очень понял мой статус, потому что никакого дела нет, это проверка. На доследственную проверку у них есть 10 дней, в результате возбудят или не возбудят уголовное дело», — сказал он.

Журналист добавил, что в рамках осуществления журналисткой деятельности под запись создал два аккаунта с заявками на голосование по поправкам в Конституцию. На данный момент заявки находятся на рассмотрении в ЦИКе.

Сотрудники полиции минувшей ночью потребовали встречи с журналистом «Дождя» Антоном Баевым. Журналист является одним из автором расследования, в котором утверждается, что некие люди массово регистрируют московских пенсионеров без их ведома для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщает сам телеканал, в половине первого ночи к редакции канала пришли четверо неизвестных в штатском, которые представились полицейскими, и попросили А.Баева проехать с ними в отдел, позже приехали двое сотрудников в форме. После появления юриста «Дождя» журналист был опрошен в машине.

Главный редактор Дождя Тихон Дзядко выразил в своем Твиттере недоумение по поводу того, что сотрудники правоохранительных органов добивались встречи с корреспондентом в ночное время.