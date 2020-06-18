Российское правительство не обсуждает вопрос о повышении ставки налога для людей с высоким доходом

Об этом агентству ТАСС сказали в пресс-службе Кабинета министров. Накануне журнал Форбс писал со ссылкой на свои источники о том, что власти обсуждают повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто получает более двух-трех миллионов рублей в год.

Во фракции Единой России в Госдуме в свою очередь считают введение повышенной ставки оправданным. В перспективе возможно принятие прогрессивной шкалы подоходного налога, — сказал агентству Интерфакс руководитель фракции Сергей Неверов.