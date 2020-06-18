Дойчебанк: Вероятность кризиса из-за войны, пандемии или природного катаклизма в ближайшие 10 лет превышает 33%

Вероятность кризиса из-за войны, пандемии или природного катаклизма в ближайшие 10 лет превышает 33%. Об этом говорится в докладе исследовательского подразделения Дойчебанка. В прогнозе на ближайшие 20 лет такая вероятность уже выше 50%, — считают авторы доклада. По их оценке, наиболее вероятными экстремальными рисками является пандемия гриппа — с жертвами более двух миллионов человек, мощнейшее извержение вулкана или геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце.

В самом банке говорят, что глобальный кризис в ближайшие десять лет более вероятен, чем победа мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов в этом году, а этот клуб является фаворитом у букмекеров.