Китай заявил протест США из-за новых санкций. Вашингтон ввел их против Пекина, поскольку считает китайские власти виновными в ущемлении прав уйгуров.

В МИДе Китая назвали такие действия нарушением норм международного права и грубым вмешательством во внутренние дела республики.

Законопроект о санкциях приняли обе палаты американского Конгресса. Накануне его подписал президент страны Дональд Трамп.