В Японии арестованы бывший министр юстиции Кацуюки Каваи и его супруга Анри Каваи. Они проходят по делу о нарушении закона о выборах, нецелевом расходовании средств и подкупе избирателей.

Как отмечает местный телеканал NНК, это жесткий удар по премьер-министру Синдзо Абэ на фоне падения его рейтингов. Главной причиной снижения популярности главы правительства эксперты называют меры по борьбе с коронавирусом, которые принимал Кабинет Абэ.