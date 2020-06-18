Президент Владимир Путин лично разъяснит согражданам смысл поправок в Конституцию. Он планирует выступить с телеобращением после парада Победы. По словам источника агентства Интерфакс это может быть 29 или 30 июня.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, как писало издание РБК, не исключал, что президент выступил с обращением уже после подведения итогов голосования.