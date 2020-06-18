В Москве стартует тестирование системы электронного голосования

В Москве стартуе тестирование системы электронного голосования. Ее должны будут использовать при голосовании по поправкам в Конституцию. Принять участие смогут москвичи, которые зарегистрировались через официальный сайт мэрии или портал Госуслуг. Людям предстоит решить, что важнее — создавать дополнительные парковочные места во дворах, или увеличить площадь зеленых насаждений, — рассказали в Мосгоризбиркоме.

Испытания системы пройдут сегодня и завтра.