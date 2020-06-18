Иски против указа президента о проведении голосования по поправкам в Конституцию поданы в Верховный суд. Автором одного из обращений стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

Как передает агентство Интерфакс решения суда о принятии исков еще нет. Ранее инстанция отказала другому заявителю по этому же вопросу. В Верховном суде тогда не увидели нарушений и противоречий в распоряжении президента о проведении голосования по поправкам в Конституцию.