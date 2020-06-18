В России может появится сверхлегкая ракета, причем разрабатывать ее будут на средства частных инвесторов

Космический аппарат всего лишь 20 метров в длину, сможет доставить на орбиту спутники весом около четверти тонны. Потребность в таких запусках сейчас очень велика. Об этом Ведомостям рассказал руководитель проекта Саксесс Рокетс Олег Мансуроов. По его словам, инвесторы готовы вложить в разработку такой ракеты до 50 миллионов долларов. Сейчас у него на руках три предложения от различный компаний. Конкретных имен он не назвал, но подчеркнул, что помимо фирм из ай-ти сферы это еще и нефтяники. Мансуров полагает, что проект будет конкурентноспособным, если стоимость отправки на орбиту килограмма груза не превысит 10 тысяч долларов. Одним из заказчиков может оказаться и Роскосмос, которому для проекта сфера потребуется запустить сотни малых аппаратов. По словам Мансурова в России есть минимум 8 групп разработчиков при известных ВУЗах и в некоторых компаниях.

Первые коммерческие пуски сверхлегких ракет предполагается провести в 2024 году.