Рекордное количество переболевших коронавирусом за сутки было выписано из подмосковных больниц. Речь идет о более чем тысячи пациентов, — рассказали в оперативном штабе области. Там заверили, что у всех выписанных тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано свыше 550 тысяч случаев заболевания.