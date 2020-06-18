Рекордное количество переболевших коронавирусом за сутки было выписано из подмосковных больниц. Речь идет о более чем тысячи пациентов, — рассказали в оперативном штабе области. Там заверили, что у всех выписанных тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано свыше 550 тысяч случаев заболевания.
Рекордное количество переболевших коронавирусом за сутки было выписано из подмосковных больниц
Рекордное количество переболевших коронавирусом за сутки было выписано из подмосковных больниц. Речь идет о более чем тысячи пациентов, — рассказали в оперативном штабе области. Там заверили, что у всех выписанных тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.