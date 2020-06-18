В Москве началось тестирование системы интернет-голосования по поправкам в конституцию

Участие в эксперименте могут принять те, кто ранее подал заявку через портал мэрии или сайт Госуслуг на участие в основном голосовании, которое начнется 25 июня и продлится целую неделю. В пробном варианте избирателям предлагают ответить на один вопрос. Но не о новой редакции главного закона страны, а про благоустройство города. Власти интересуются, что нужнее столице – больше стоянок во дворах или больше зеленых насаждений.

Тесты продлятся до вечера пятницы. Эксперимент позволит подтвердить столичный стандарт голосования с технологической точки зрения и повысит доверие к процедуре, говорят во фракции «Единой России» в Мосгордуме. Депутаты от «Яблока», эсеры и коммунисты относится к испытанию и самому электронному голосованию скептически.

Заявки на участие в электронном голосовании подали более 800 тысяч москвичей. Прием обращений завершится в это воскресенье.

Проголосовать за или против поправок в столице можно будет также на избирательных участках и на дому.