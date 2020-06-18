Туман мог стать причиной ошибки пилота из-за которой погиб американский баскетболист Коби Брайант и еще 7 человек

Туман мог стать причиной ошибки пилота из-за которой погиб знаменитый американский баскетболист Коби Брайант и еще 7 человек.

Национальное управление безопасности на транспорте подготовило доклад, в котором почти 2 000 страниц, но выводы при этом не окончательные. Пилот разбившегося вертолета Ара Зобаян перед крушением предупредил диспетчеров о том, что намерен подняться выше тысячи двухсот метров с тем, чтобы выйти из облачности. В этот момент он находился непосредственно над склоном холма, в который через несколько минут врезался летательный аппарат. Туман помешал пилоту оценить обстановку и параметры полета. В докладе подчеркивается, что это не точная причина катастрофы. Она будет названа позднее. Вертолет разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. В аварии, помимо Брайанта погибла его дочь Джианна, пилот и другие пассажиры.

Вдова Брайанта подала иск к компании, которая владела вертолетом, обвинив пилота в халатности.