Американский президент Дональд Трамп обвинил своего бывшего помощника Джона Болтона в нарушении закона

Это связано с готовящимися к выходу мемуарами экс-советника по национальной безопасности. Глава Белого дома утверждает, что Болтон разглашает секретную информацию.

Среди прочего бывший соратник Трампа рассказывает о том, как президент якобы просил китайское руководство помочь с переизбранием.

Минюст США в среду обратился в суд с требованием приостановить в экстренном порядке публикацию мемуаров одного из самых известных республиканских дипломатов и внешнеполитических советников Джона Болтона, который работал в амдминистрации президента начиная с Рональда Рейгана. В среду в американской прессе появились разоблачительные отрывки из мемуаров Болтона, которые должны выйти 23 июня. В своей книге «Кабинет, в котором все произошло» заявляет, что в прошлом году во время ужина G-20 в Осаке Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпиня помочь ему переизбраться на второй срок — и увеличить импорт американской сои и пшеницы. Трамп сказал, что это сильно повысит его шансы выиграть президентские выборы второй раз и попросил китайского лидера закупать как можно больше американской продукции.

Также Болтон утверждает. что президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын умело манипулируют Трампом.