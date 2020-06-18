Ветеранов, приглашенных на парад Победы в Москве, не вывозили на изоляцию на курорт, утверждают источники «Эха Москвы». Ранее об обратном написало агентство Bloomberg – по его данным, изолировать пожилых людей решили перед встречей с Владимиром Путиным.

Ветеранов в возрасте от 95 до 100 лет, приглашенных на парад Победы в Москве, попросили оставаться дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Об этом рассказали источники «Эха Москвы» в оргкомитете парада. Они утверждают, что об изоляции ветеранов на курорте за пределами столицы речи не идет.

Накануне об этом сообщило агентство Bloomberg – по его данным, на двухнедельную изоляцию отправили около 80 ветеранов, которые будут сидеть на одной трибуне с Владимиром Путиным во время парада. Издание подчеркивало, что это говорит о жесткости мер, предпринимаемых для защиты российского президента от коронавируса. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на парад ветеранов доставят на специально подготовленном и продезинфицированном транспорте. При этом, по ее словам, они смогут смотреть парад без масок.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле и резиденции Путина были установлены специальные дезинфекционные тоннели. По его словам, дополнительные меры предосторожности оправданы, поскольку речь идет о главе государства.